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24 минуты назад

Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы М109

Газета.Ru

Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями, а также артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщило норжвежское министерство обороны, передает РИА «Новости».

Норвегия направила на Украину новую партию вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ведомства Бьёрна Арильда Грама, Киев запросил этот вид поддержки вооружений.

Отмечается, что норвежская армия некоторое время вместо артиллерийского орудия M109 с гаубицей калибра 155 мм начала использовать артиллерию из Южной Кореи. 22 установки из старых запасов были переданы Украине. Обучение военнослужащих проходило на территории ФРГ при участии норвежской стороны.

Накануне Министерство обороны России продемонстрировало видео поражения самоходной артиллерийской установки (САУ) M109, которую Норвегия передала Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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