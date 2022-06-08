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7 минут назад

В США назвали «продвинутым» российский танк Т-90М

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В Сети появился свежий материал, опубликованный американским изданием 19FortyFive.

В США назвали «продвинутым» российский танк Т-90М
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нём наши зарубежные коллеги оценили отечественный танк Т-90М. По итогу они пришли к выводу, что данная модель слишком «продвинутая», чтобы считаться представителем третьего поколения танков.

При этом эксперты отметили, что танк получил комплекс динамической защиты «Реликт», который предназначен для защиты от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Также данный комплекс оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами.

Издание также уточнило, что по системам связи и управления Т-90М «унифицирован с другим российским танком» — Т-14 «Армата». Отличие Т-90М от него заключается в меньшей стоимости и простоте обслуживания.

Напомним, что ранее «Российская газета» обнаружила, что в ролике Росгвардии была продемонстрирована версия Т-90М «Прорыв-3» с покрытием, которое снижает его заметность.

Армия,Росгвардия,
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