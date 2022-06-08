Ночью на подлете к Херсону были сбили три украинские ракеты "Точка-У"

Три тактические ракеты "Точка-У" ВСУ сбиты на подлете к городу Херсону. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Ночью сбиты три тактические ракеты "Точка-У" ВСУ на подлете к городу", - сказал собеседник агентства.
Накануне вечером сообщалось, что в небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны.
Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.
В России "Точка-У" не применяются с конца 2019 года, когда последнее подразделение ракетных войск и артиллерии было переведено на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". По разным данным, ВСУ в настоящий момент располагают от 38 до 90 комплексами "Точка-У" и несколькими сотнями ракет к ним. Альтернатива советскому ТРК - система "Ольха" - была принята на вооружение украинской армии, однако пока не получила широкого распространения.