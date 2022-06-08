Ночью на подлете к Херсону были сбили три украинские ракеты "Точка-У"

Три тактические ракеты "Точка-У" ВСУ сбиты на подлете к городу Херсону. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах региона.

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"Ночью сбиты три тактические ракеты "Точка-У" ВСУ на подлете к городу", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером сообщалось, что в небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны.

Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.