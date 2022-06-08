Украина потребовала от Израиля «Железный купол»

Киев намерен купить у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол», а украинский посол призвал израильские власти «выйти из зоны комфорта». Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

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«Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду нашу потребность в военно-технической поддержке. Нам нужен «Железный купол», который позволит спасти от ударов российских ракет наших женщин и детей», - цитирует пола Украины Евгения Корнийчука израильское издание.

При этом дипломат особо уточнил, что речь идет о покупке системы, а не предоставлении ее в качестве «пожертвования».

Он также потребовал от властей страны обратить более пристальное внимание на украинский кризис и встать на сторону «остального западного мира»

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности», - заметил он.