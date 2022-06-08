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49 минут назад

МО РФ: Из-за поджога в порту Мариуполя уничтожено более 50 тысяч тонн зерна

Российская Газета

Достоверно установлено, что боевики украинских нацбатов, покидая захваченные территории ДНР и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту города. Об этом во вторник вечером сообщил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в результате поджога уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.

Это преступление генерал назвал бесчеловечным. Оно, по оценке Мизинцева, демонстрирует мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа. Причем, делает это при полной поддержке стран так называемого цивилизованного Запада. А еще - в атмосфере непрекращающейся истерии вокруг лживых обвинений России в создании продовольственного кризиса в мире.

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Генерал еще раз акцентировал внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции наши вооруженные силы оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку. Российские войска исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и, в отличие от украинских вооруженных формирований, не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны.

Армия,Видео,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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