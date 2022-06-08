Украинские войска обстреляли Минеральное

Военные силы Украины в шесть часов утра по московскому времени начали обстрел населенного пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Они применили мины калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).