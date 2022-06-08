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50 минут назад

Украинские войска обстреляли Минеральное

Елена Прошина

Военные силы Украины в шесть часов утра по московскому времени начали обстрел населенного пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Они применили мины калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреляли Минеральное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован со стороны украинских формирований. Инцидент произошел в шесть часов утра. Информации о пострадавших и повреждениях в данный момент не приводится.

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