В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии

В НАТО не исключают возможности размещения ядерного оружия на территории Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в Североатлантический альянс. Об этом сообщил помощник генерального секретаря североатлантического блока по оборонным инвестициям Камий Гран, передает портал «Известия» со ссылкой на RTS.

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«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», — сказал он.

При этом Гран отметил, что Швеция и Финляндия не собираются вступать в конфликт с Россией и продолжат вести мирную политику. Каких-либо агрессивных шагов с их стороны опасаться не следует. При этом Москва не демонстрирует намерений применять силу в ответ на расширение Североатлантического альянса.

Кроме того, Камий Гран выразил надежду на скорейшее достижение соглашения с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции.