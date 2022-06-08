В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии

В НАТО не исключают возможности размещения ядерного оружия на территории Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в Североатлантический альянс. Об этом сообщил помощник генерального секретаря североатлантического блока по оборонным инвестициям Камий Гран, передает портал «Известия» со ссылкой на RTS.
«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», — сказал он.
При этом Гран отметил, что Швеция и Финляндия не собираются вступать в конфликт с Россией и продолжат вести мирную политику. Каких-либо агрессивных шагов с их стороны опасаться не следует. При этом Москва не демонстрирует намерений применять силу в ответ на расширение Североатлантического альянса.
Кроме того, Камий Гран выразил надежду на скорейшее достижение соглашения с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала переговоры по поводу этого вопроса. Позже президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство готово поддержать принятие Финляндии и Швеции в ряды НАТО, если альянс выполнит ряд требований.