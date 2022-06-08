В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Япония и НАТО договорились расширить военное сотрудничество

Газета.Ru

Япония и НАТО будут расширять военное сотрудничество и увеличивать количество совместных учений. Такие договоренности были достигнуты во вторник, 7 июня, в ходе встречи министра обороны Японии Нобуо Киши и главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, передает Japan Today.

Япония и НАТО договорились расширить военное сотрудничество
Фото: US Army/Global Look PressUS Army/Global Look Press

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", — приводит издание слова японского министра;

Визит Бауэра в Токио совпал с тем, что Морские силы самообороны Японии участвуют в военно-морских учениях НАТО в Средиземном море. Позднее кабинет премьер-министра Фумио Кисиды утвердил ежегодный политический план, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до 2% ВВП, что соответствует уровню трат стран НАТО, тогда как ранее Япония направляла на эти цели чуть более 1% ВВП.

Такой рост военного бюджета был объяснен растущей напряженностью, связанную с Тайванем. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов, подписанном в 1998 году.

При этом Токио отозвало предоставленное ранее России приглашение на мероприятия, приуроченные к 70-летию Морских сил самообороны Японии. Министр обороны страны Нобуо Киси уточнил, что соответствующее решение было принято в связи с российской специальной военной операцией на Украине.

Армия,Учения НАТО,Планы НАТО,Нобуо Киси,Фумио Кисида,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители