Япония и НАТО договорились расширить военное сотрудничество

Япония и НАТО будут расширять военное сотрудничество и увеличивать количество совместных учений. Такие договоренности были достигнуты во вторник, 7 июня, в ходе встречи министра обороны Японии Нобуо Киши и главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, передает Japan Today.

Фото: US Army/Global Look Press US Army/Global Look Press

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", — приводит издание слова японского министра;

Визит Бауэра в Токио совпал с тем, что Морские силы самообороны Японии участвуют в военно-морских учениях НАТО в Средиземном море. Позднее кабинет премьер-министра Фумио Кисиды утвердил ежегодный политический план, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до 2% ВВП, что соответствует уровню трат стран НАТО, тогда как ранее Япония направляла на эти цели чуть более 1% ВВП.

Такой рост военного бюджета был объяснен растущей напряженностью, связанную с Тайванем. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов, подписанном в 1998 году.