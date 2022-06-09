В Минобороны РФ рассказали о готовящейся провокации со стороны украинских военных

Вооруженные формирования на Украине готовят провокацию, в ходе которой планируют обстрелять Змиевскую ТЭС и обвинить в этом российских военных. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев , сообщает РИА "Новости".

По его словам, информацию о готовящейся провокации российские военные получили от пленных украинских военнослужащих. Если объекты тепловой электростанции будут разрушены, без света может остаться население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения, добавил он. Ранее Мизинцев заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют нанести удары по приграничным районам России, после чего распылить ядовитые вещества в Сумах для обвинения российской стороны в применении химического оружия против мирных жителей. Представитель Минобороны добавил, что войска РФ не применяют химическое оружие и все его запасы были уничтожены.