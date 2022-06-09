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1 час назад

В Минобороны РФ рассказали о готовящейся провокации со стороны украинских военных

Газета.Ruиещё 6

Вооруженные формирования на Украине готовят провокацию, в ходе которой планируют обстрелять Змиевскую ТЭС и обвинить в этом российских военных. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА "Новости".

В Минобороны РФ рассказали о готовящейся провокации со стороны украинских военных
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

"Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции", - сказал Мизинцев.

По его словам, информацию о готовящейся провокации российские военные получили от пленных украинских военнослужащих. Если объекты тепловой электростанции будут разрушены, без света может остаться население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения, добавил он. Ранее Мизинцев заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют нанести удары по приграничным районам России, после чего распылить ядовитые вещества в Сумах для обвинения российской стороны в применении химического оружия против мирных жителей. Представитель Минобороны добавил, что войска РФ не применяют химическое оружие и все его запасы были уничтожены.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,
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