В России разработали защиту для вертолетов ООН

В России разработали композитную броню, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Комплект предназначен для вертолетов Ми-8, используемых в миротворческих миссиях ООН, сообщили в госкорпорации «Ростех».

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Систему баллистической защиты разработала «Вертолетная сервисная компания» холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Она предназначена для защиты пассажиров и экипажа вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Систему установят на вертолеты, которые используют в миротворческих миссиях.

В «Ростехе» отметили, что в основе системы лежит отечественный негорючий композиционный материал. Он отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

Вес комплекта не превышает 230 килограммов. Бронирование обеспечивает защиту грузового отсека и кабины пилотов от попадания пуль стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 миллиметра. Комплект защиты устойчив к износу и коррозии, его можно использовать в различных климатических условиях.