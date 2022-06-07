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42 минуты назад

В России оценили будущие украинские ударные беспилотники MQ-1C

Lenta.ru

Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»), которые в ближайшем будущем Соединенные Штаты Америки планируют поставить Украине, являются высокотехнологичным оружием, которое не способно значительно изменить ход российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Такую оценку в «Известиях» привел военный обозреватель Антон Лавров.

В РФ оценили будущие украинские ударные беспилотники MQ-1C
Фото: ReutersReuters

Автор напоминает, что в первой партии Вашингтон планирует передать Киеву всего четыре беспилотника и наземную станцию управления. В качестве боеприпасов двухтонный БПЛА, способный находиться в воздухе до 36 часов, может нести противотанковые управляемые ракеты Hellfire и планирующие бомбы GBU-44/B Viper Strike.

«Проблема у всех вариантов этого вооружения одинаковая — невысокая дальность, не превышающая десяти километров», — уверяет обозреватель.

По его оценке, один MQ-1C Gray Eagle с вооружением обходится в 20 миллионов долларов, а за счет своих больших размеров легко обнаруживается и уничтожается имеющимися средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Потратить на высокотехнологичный MQ-1C Gray Eagle стоимостью 20 миллионов долларов с боеприпасами, каждый из которых стоит еще по 150 тысяч долларов, ракету ПВО или истребителя будет совершенно не жалко», — пишет автор.

Ранее в июне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена решила продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.

В апреле Politico написало, что киевские власти попросили Вашингтон поставить на Украину беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle с ракетами Hellfire.

Армия,Антон Лавров,Джозеф Байден,Администрация США,
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