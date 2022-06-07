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17 минут назад

Опубликовано видео сбитого украинского вертолета с замкомандующего ВМСУ на борту

Lenta.ru

Опубликовано видео ударов российского истребителя по вертолету Вооруженных сил Украины (ВСУ). На размещенных Telegram-каналом «Военный обозреватель» кадрах запечатлено поражение украинского Ми-14.

Авторы канала сообщают со ссылкой на местные ресурсы, что на борту сбитого вертолета находился заместитель командующего ВМСУ Игорь Бедзай. Он участвовал в попытке высадки десанта на остров Змеиный.

В период с 7 по 9 мая подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. 15 мая Минобороны России показало кадры с десантом ВСУ, уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова.

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Российское военное ведомство назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата острова. Минобороны сообщило, что это привело к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники.

Армия,Видео,Игорь Бедзай,Минобороны России,
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