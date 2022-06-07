В здании СБУ в Мариуполе нашли американские тактические мишени

В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружили ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Ростовые мишени используются во время стрелковой подготовки, а самые качественные и дорогие из них — при обучении снайперов. Подготовленные с помощью найденных мишеней специалисты в теории могут стрелять не просто в силуэт жертвы, а целиться в конкретный внутренний орган, чтобы нанести строго определенное ранение
Обнаруженные мишени — оригинальная продукция американской фирмы Viking Tactics, которая выпускает высококачественную тактическую экипировку — прицелы, разгрузки, ремни и прочие приспособления. Ее клиентами являются бывшие военные, наемники, а также инструкторы по стрелковой подготовке и представители частных военных компаний.