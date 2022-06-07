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20 минут назад

Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР

Газета.Ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о начале крупного наступления в Луганской народной республике.

Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что значительная доля зарубежных поставок для украинской армии поступает на вооружение чеченских подразделений и Народной милиции Донбасса в качестве трофеев.

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«Наряду с уничтожением живой силы противника наши бойцы существенно пополняют свои боезапасы за счет трофейного вооружения. Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!», — подвел итог Кадыров.

Ранее министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,
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