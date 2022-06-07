Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР

«Наряду с уничтожением живой силы противника наши бойцы существенно пополняют свои боезапасы за счет трофейного вооружения. Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!», — подвел итог Кадыров.