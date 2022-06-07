В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Польша экспортирует на Украину вооружение на сумму $630 млн

ТАССиещё 7

Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн. Об этом заявили во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин на брифинге на территории военного завода "Хута Сталова воля".

Польша объявила о новых поставках оружия на Украину
Фото: U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinU.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin

"Почти 3 млрд. Более чем 2 000 700 000 злотых", - сказал Сасин. "Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет", - добавил он.

"Сейчас мы подписываем один с крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет", - сказал Моравецкий, подчеркнув, что речь идет о "продаже вооружений для украинцев".

Армия,Матеуш Моравецкий,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители