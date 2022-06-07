Политолог призвал открыть второй фронт на Украине

«Может быть одновременное наступление и там. И поскольку киевский режим бросил все силы на то, чтобы не дать окружить лисичанскую группировку, на перемалывание этих войск потребуется время. Как раз стоит начать наступление на юге Украины. Освободить Николаевскую область, взять под контроль территорию Одесской», — отметил он.