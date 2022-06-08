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1 час назад

Германия решила отправить 500 военных в Литву

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В Литву направятся порядка 500 немецких военных, так ФРГ намерена усилить восточный фланг Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

Германия решила отправить 500 военных в Литву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Германия может создать базу для более масштабного решения лидеров стран НАТО для расширения присутствия в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова «значительно» усилить свой контингент в рамках миссии «Расширенного передового присутствия» НАТО в Литве.

СМИ также сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.

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