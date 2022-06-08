Германия решила отправить 500 военных в Литву

В Литву направятся порядка 500 немецких военных, так ФРГ намерена усилить восточный фланг Североатлантического альянса, сообщают СМИ.
Германия может создать базу для более масштабного решения лидеров стран НАТО для расширения присутствия в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова «значительно» усилить свой контингент в рамках миссии «Расширенного передового присутствия» НАТО в Литве.
СМИ также сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.