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1 час назад

В ДНР сообщили о применении украинскими войсками «Пионов»

RT на русском

В Донецкой Народной Республике зафиксировали применение украинскими войсками самоходной пушки большой мощности «Пион», заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

В ДНР сообщили о применении украинскими войсками «Пионов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже даже фиксируем применение «Пионов», это север Горловки. Хотел бы напомнить, это все-таки (калибр. — RT) 203 мм. Это очень серьёзный снаряд, который имеет разрушительную силу», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь жителей ДНР, 16 пострадали.

По словам главы Святогорска Владимира Бандуры, украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.

Армия,Эдуард Басурин,Первый канал,
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