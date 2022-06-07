Иранский генерал пригрозил "сровнять с землей" Тель-Авив и Хайфу

"По приказу духового лидера [Ирана Али Хаменеи] в случае малейшей ошибки врага мы сровняем Тель-Авив и Хайфу с землей", - сказал он. Хейдари указал, что дальность действия беспилотной авиации, находящейся на вооружении ВС Ирана, а также ракетного вооружения сухопутных войск, увеличилась. Вкупе с повышением "умной составляющей" нового оружия боеготовность войск значительно возросла, чтобы "дать ответ на необдуманную агрессию".