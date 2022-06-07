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1 час назад

Иранский генерал пригрозил "сровнять с землей" Тель-Авив и Хайфу

ТАСС

Командующий Сухопутными войсками армии Ирана генерал Кьюмарс Хейдари заявил, что наступательное вооружение страны позволяет "сровнять с землей" израильские города Тель-Авив и Хайфа. Об этом во вторник сообщает агентство Tasnim.

Иранский генерал пригрозил "сровнять с землей" Тель-Авив и Хайфу
Фото: © REUTERS / West Asia News Agency/Iranian Army© REUTERS / West Asia News Agency/Iranian Army

"По приказу духового лидера [Ирана Али Хаменеи] в случае малейшей ошибки врага мы сровняем Тель-Авив и Хайфу с землей", - сказал он. Хейдари указал, что дальность действия беспилотной авиации, находящейся на вооружении ВС Ирана, а также ракетного вооружения сухопутных войск, увеличилась. Вкупе с повышением "умной составляющей" нового оружия боеготовность войск значительно возросла, чтобы "дать ответ на необдуманную агрессию".

"Наступательные и оборонительные достижения Исламской Республики Иран сегодня являются раздражителем для врагов нашей страны", - отметил генерал. Он выразил уверенность, что "оккупированные сионистским режимом мусульманские территории в ближайшие 25 лет вернутся в исламский мир".

Иран традиционно считает Израиль главным врагом республики, наряду с США. Противостояние обусловлено политикой Тель-Авива в отношении палестинских территорий, где продолжается расширение еврейских поселений, а в последние несколько недель резко усилилась напряженность между арабами и израильтянами и выросло количество нападений и силовых операций.

Армия,В мире,Али Хаменеи,
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