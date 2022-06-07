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2 часа назад

Шойгу: в Главном военно-морском параде 31 июля примут участие 47 боевых кораблей

ТАССиещё 2

Группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу раскрыл подробности главного военно-морского парада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И также первый женский экипаж патрульного катера "Раптор", - подчеркнул министр.

Он отметил, что "военно-морские парады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус в Средиземном море".

"Всего будет задействовано до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов", - сообщил Шойгу.

По его словам, прямая видеотрансляция позволит наблюдать за мероприятиями миллионам зрителей как в России, так и за ее пределами.

Армия,Сергей Шойгу,
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