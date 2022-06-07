Шойгу раскрыл подробности главного военно-морского парада

Группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"И также первый женский экипаж патрульного катера "Раптор", - подчеркнул министр.

Он отметил, что "военно-морские парады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус в Средиземном море".

"Всего будет задействовано до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов", - сообщил Шойгу.