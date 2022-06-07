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26 минут назад

Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР

Елена Прошина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении в ходе проведения специальной военной операции на Украине города Святогорска. Об этом пишет РИА Новости.

Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», - пояснил сегодня Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр обороны также назвал среди крупных освобожденных населенных пунктов Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм, там расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.

В Минобороны России сообщили, что местные жители и монахи подтверждали «факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской».

«К 4 июня, в ходе боев в Святогорске, украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию», - пояснил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, построенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской был подожжен, при этом украинские военнослужащие не давали потушить пожар, «открыв огонь на устрашение».

«Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено», - заверил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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