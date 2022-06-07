Артиллерия Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожила переданную Норвегией 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3 и две гаубицы М777 производства США. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-миллиметровая самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Пион", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате ударов также уничтожены: "более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска".