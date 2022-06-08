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17 минут назад

В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8

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Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 под Снегиревкой, а также вертолет Ми-8 в районе села Белая Криница в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также удалось сбить 11 беспилотников в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой Народной Республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Конашенков добавил, что силы ПВО обнаружили и сбили три ракеты, которые выпустили вооруженные силы Украины из комплексов «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Чернобаевки под Херсоном

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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