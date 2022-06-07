СМИ сообщили о серьезных потерях иностранной артиллерии ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество иностранной артиллерии. Это связано с плохим обслуживанием техники. Об этом в соцсетях заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши, пишет «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, поставленные Киеву гаубицы не получают необходимого обслуживания из-за чего быстро приходят в негодность. Такую артиллерию ВСУ вынуждены отправлять на ремонт обратно в Польшу.

«Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта. Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали», — написал журналист.