СМИ сообщили о серьезных потерях иностранной артиллерии ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество иностранной артиллерии. Это связано с плохим обслуживанием техники. Об этом в соцсетях заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши, пишет «Лента.ру».
По его словам, поставленные Киеву гаубицы не получают необходимого обслуживания из-за чего быстро приходят в негодность. Такую артиллерию ВСУ вынуждены отправлять на ремонт обратно в Польшу.
«Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта. Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали», — написал журналист.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев недосчитался 5 тысяч касок, обещанных Германией. По его словам, власти «мучительно пытаются понять», какое вооружение поставляет им Берлин. При этом он отметил, что ФРГ передала Киеву гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.