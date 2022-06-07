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15 минут назад

СМИ сообщили о серьезных потерях иностранной артиллерии ВСУ

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество иностранной артиллерии. Это связано с плохим обслуживанием техники. Об этом в соцсетях заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши, пишет «Лента.ру».

СМИ сообщили о серьезных потерях иностранной артиллерии ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, поставленные Киеву гаубицы не получают необходимого обслуживания из-за чего быстро приходят в негодность. Такую артиллерию ВСУ вынуждены отправлять на ремонт обратно в Польшу.

«Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта. Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали», — написал журналист.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев недосчитался 5 тысяч касок, обещанных Германией. По его словам, власти «мучительно пытаются понять», какое вооружение поставляет им Берлин. При этом он отметил, что ФРГ передала Киеву гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

Армия,Алексей Арестович,
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