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37 минут назад

Росгвардия уничтожила беспилотники с операторами в Харьковской области

Lenta.ru

Военнослужащие Росгвардии сбили беспилотники противника в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам были нейтрализованы беспилотник-камикадзе «Warmate» польского производства и украинский беспилотник «Каратель». Также российские военнослужащие определили местоположение их операторов и передали координаты артиллерийским подразделениям, которые ответным огнем поразили цели.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. В засаду росгвардейцев, организованную в лесу, попала группа диверсантов из семи человек. В результате боестолкновения все они были уничтожены, один взят в плен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Армия,Видео,Владимир Путин,Росгвардия,
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