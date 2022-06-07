Росгвардия уничтожила беспилотники с операторами в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии сбили беспилотники противника в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам были нейтрализованы беспилотник-камикадзе «Warmate» польского производства и украинский беспилотник «Каратель». Также российские военнослужащие определили местоположение их операторов и передали координаты артиллерийским подразделениям, которые ответным огнем поразили цели.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. В засаду росгвардейцев, организованную в лесу, попала группа диверсантов из семи человек. В результате боестолкновения все они были уничтожены, один взят в плен.