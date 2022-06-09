ЛНР: ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по республике за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по городам Кременная и Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Кременная и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (40 снарядов), танков (восемь снарядов) и минометов калибром 120 мм (четыре мины)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Общее число выпущенных боеприпасов составляет 52.

"В результате обстрелов в населенном пункте Кременная ранена женщина 1976 года рождения, в населенном пункте Первомайск повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.