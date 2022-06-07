В Британии разозлились, что Украина теряет западное оружие

«Не нужно завязывать трусы в узел. Украина некачественно обслуживает новое западное оборудование. Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Украина должна значительно увеличить свои возможности обслуживания оборудования, если она хочет иметь современное оружие», — написал пользователь Вернер Дитер Томас в Twitter.



«„Плохое содержание“. Рекомендую съездить в Польшу и посмотреть на советские артиллерийские орудия 50-летней давности, использовавшиеся в бою. Потом уже говорить об устаревании», — высказался Эдвард Клоцко.