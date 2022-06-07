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27 минут назад

В Британии разозлились, что Украина теряет западное оружие. «Проблемы с пользователями артиллерии?»

Ura.Ru

Пользователи соцсети Twitter разозлились, что Украина теряет оружие, которое отправляет им Запад. Так они отреагировали на пост обозревателя и редактора издания The Economist Шашанка Джоши, который сообщил, что Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания.

В Британии разозлились, что Украина теряет западное оружие
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Не нужно завязывать трусы в узел. Украина некачественно обслуживает новое западное оборудование. Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Украина должна значительно увеличить свои возможности обслуживания оборудования, если она хочет иметь современное оружие», — написал пользователь Вернер Дитер Томас в Twitter.

«„Плохое содержание“. Рекомендую съездить в Польшу и посмотреть на советские артиллерийские орудия 50-летней давности, использовавшиеся в бою. Потом уже говорить об устаревании», — высказался Эдвард Клоцко.

Пользователи соцсети Twitter разозлились, что Украина теряет оружие, которое отправляет им Запад. Так они отреагировали на пост обозревателя и редактора издания The Economist Шашанка Джоши, который сообщил, что Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания.

«Не нужно завязывать трусы в узел. Украина некачественно обслуживает новое западное оборудование. Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Украина должна значительно увеличить свои возможности обслуживания оборудования, если она хочет иметь современное оружие», — написал пользователь Вернер Дитер Томас в Twitter.

«„Плохое содержание“. Рекомендую съездить в Польшу и посмотреть на советские артиллерийские орудия 50-летней давности, использовавшиеся в бою. Потом уже говорить об устаревании», — высказался Эдвард Клоцко.

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