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57 минут назад

СМИ: На Украину отравят группу военных из Колумбии

Мария Иванова

Колумбия направит на Украину группу военных, которые будут консультировать Киев по вопросам оперативного разминирования. Об этом сообщает EL TIEMPO со ссылкой на военный источник.

Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину
Фото: ReutersReuters

По словам собеседников издания, сначала военных перебросят в одну из соседних стран, а затем - уже в саму Украину на срок от пяти до восьми месяцев. Они должны прибыть в страну в июле-августе 2022 года.

По соображениям безопасности, личности военных, которые отправятся на Украину, не раскрываются. Источник EL TIEMPO заявил, что среди них будет женщина с большим опытом службы.

Помощь Украине является частью обязательств, взятых на себя Колумбией как одним из основных союзников США вне НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в стране безвизового режима для иностранных наемников. 3 марта он заявил, что в страну направляются около 16 тысяч добровольцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в конце апреля, что на Украину за все время прибыло около семи тысяч наемников из 63 стран.

Армия,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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