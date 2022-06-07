Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину

Колумбия направит на Украину группу военных, которые будут консультировать Киев по вопросам оперативного разминирования. Об этом сообщает EL TIEMPO со ссылкой на военный источник.

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По словам собеседников издания, сначала военных перебросят в одну из соседних стран, а затем - уже в саму Украину на срок от пяти до восьми месяцев. Они должны прибыть в страну в июле-августе 2022 года.

По соображениям безопасности, личности военных, которые отправятся на Украину, не раскрываются. Источник EL TIEMPO заявил, что среди них будет женщина с большим опытом службы.

Помощь Украине является частью обязательств, взятых на себя Колумбией как одним из основных союзников США вне НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в стране безвизового режима для иностранных наемников. 3 марта он заявил, что в страну направляются около 16 тысяч добровольцев.