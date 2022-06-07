Минобороны России показало видео уничтожения скопления танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными снарядами «Краснополь». Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам во вторник, 7 июня.
Представители министерства пояснили, что российские беспилотники обнаружили украинскую бронетехнику в районе лесополосы.
«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника», — заявили в Минобороны.
В российском военном ведомстве отметили, что «Краснополь» относится к высокоточным боеприпасам, которые позволяют с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные.