«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника», — заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что «Краснополь» относится к высокоточным боеприпасам, которые позволяют с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные.