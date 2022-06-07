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50 минут назад

Минобороны показало видео уничтожения танков ВСУ снарядами «Краснополь»

Lenta.ru

Минобороны России показало видео уничтожения скопления танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными снарядами «Краснополь». Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам во вторник, 7 июня.

Представители министерства пояснили, что российские беспилотники обнаружили украинскую бронетехнику в районе лесополосы.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника», — заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что «Краснополь» относится к высокоточным боеприпасам, которые позволяют с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные.

Армия,Видео,Минобороны России,
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