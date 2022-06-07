Стало известно о тайной военной базе Китая

Китай подписал с Камбоджей секретное соглашение, позволяющее вооруженным силам КНР использовать одну из камбоджийских военно-морских баз. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников из США и стран-союзников, знакомых с вопросом.

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Собеседники газеты заявили, что Пекин «повышает способность проецировать свою военную мощь по всему миру».

По данным WP, Китай и Камбоджа подписали пакт весной 2022 года, но ни одна из сторон не разглашала информацию о нем. Документ дает Китаю исключительные права на часть камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе, недалеко от крупного аэропорта, который сейчас строит китайская компания.

WP подчеркивает, что использование базы Реам поможет Китаю распространить влияние на обширную территорию Юго-Восточной Азии.