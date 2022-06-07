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35 минут назад

Китай тайно договорился с Камбоджей о военной базе

Мария Иванова

Китай подписал с Камбоджей секретное соглашение, позволяющее вооруженным силам КНР использовать одну из камбоджийских военно-морских баз. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников из США и стран-союзников, знакомых с вопросом.

Стало известно о тайной военной базе Китая
Фото: ReutersReuters

Собеседники газеты заявили, что Пекин «повышает способность проецировать свою военную мощь по всему миру».

По данным WP, Китай и Камбоджа подписали пакт весной 2022 года, но ни одна из сторон не разглашала информацию о нем. Документ дает Китаю исключительные права на часть камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе, недалеко от крупного аэропорта, который сейчас строит китайская компания.

WP подчеркивает, что использование базы Реам поможет Китаю распространить влияние на обширную территорию Юго-Восточной Азии.

До этого у Китая была лишь одна военная база за рубежом - в Джибути в восточной Африке. База способна принимать авианосцы и находится всего в нескольких десятках километров от базы ВМС США.

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