Еще одна страна решила сблизиться с НАТО

Япония и Североатлантический альянс будут углублять сотрудничество, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерала Кодзи Ямадзаки на встрече в Токио с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, адмиралом ВМС Нидерландов.
«Мы приветствуем приверженность НАТО Индо-Тихоокеанскому региону. Мы хотели бы укрепить сотрудничество и единство между Японией и НАТО», — заявил Ямадзаки.
В ответ Бауэр выразил готовность сотрудничать с Токио.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите НАТО в Мадриде, политик станет первым японским премьером, посетившим встречу Североатлантического альянса. Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня. На саммите примут новую стратегическую концепцию альянса, рассмотрят вопросы его укрепления и последствия изменения климата для сферы безопасности.
Ранее США, Япония, Южная Корея и четыре других члена Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества решили создать новый блок в обход других стран. Речь шла о коллективной системе обмена информацией, закрытой от Китая и России.