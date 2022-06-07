Еще одна страна решила сблизиться с НАТО

Япония и Североатлантический альянс будут углублять сотрудничество, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерала Кодзи Ямадзаки на встрече в Токио с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, адмиралом ВМС Нидерландов.

Фото: Reuters Reuters

«Мы приветствуем приверженность НАТО Индо-Тихоокеанскому региону. Мы хотели бы укрепить сотрудничество и единство между Японией и НАТО», — заявил Ямадзаки.

В ответ Бауэр выразил готовность сотрудничать с Токио.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите НАТО в Мадриде, политик станет первым японским премьером, посетившим встречу Североатлантического альянса. Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня. На саммите примут новую стратегическую концепцию альянса, рассмотрят вопросы его укрепления и последствия изменения климата для сферы безопасности.