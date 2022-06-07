Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что для превосходства над российской армией Киеву требуется по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО). В интервью The Guardian он заявил, что это гораздо больше, чем обещают поставить США и Великобритания.
Арестович назвал ракетные установки «оружием, способным поменять правила игры» и переломить ход спецоперации. «Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции», — подчеркнул советник, добавив, что пожертвования от стран с десятками РСЗО в виде четырех или пяти систем не помогут Украине.
Он призвал Запад отправить Киеву больше оружия, дальность действия которого будет намного больше, чем у всего существующего арсенала страны.
«Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20 они продолжат наступление с более тяжелыми потерями, чем сейчас», — отметил Арестович.
Ранее 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку военной помощи Украине — ее стоимость составит 630 миллионов долларов.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. В рамках военной помощи Киеву будут переданы РСЗО HIMARS с боеприпасами.