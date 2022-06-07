Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО

Арестович сказал, что РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович. Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.