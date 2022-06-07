В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Чтобы «остановить» продвижение российских войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арестович сказал, что РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович. Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США. Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства.

Армия,В мире,Алексей Арестович,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители