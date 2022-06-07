В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
26 минут назад

Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину

В июле или в августе на Украину отправится группа военных из Колумбии. Об сообщает газета El Tiempo.

Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину
Фото: US Air ForceUS Air Force

Отмечается, что власти Колумбии планируют оказать Вооруженным силам Украины поддержку «в работах по разминированию». Сначала колумбийцы намерены отправиться в одну из соседних с Украиной стран. Общее пребывания иностранных военных за пределами своей страны составит от пяти до девяти месяцев.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что помощь Киеву осуществляется в рамках обладания страной статусом «Основного союзника вне НАТО». Действия колумбийцев были ранее согласованы с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.

Ранее Конгресс потребовал контроля над тысячами единиц оружия, которые США поставили в рамках военной помощи Украине. Бесконтрольные траты Пентагона станут причиной потери поддержки конгрессменов в отношении новых военных поставок.

Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители