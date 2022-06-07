Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину

В июле или в августе на Украину отправится группа военных из Колумбии. Об сообщает газета El Tiempo.

Фото: US Air Force US Air Force

Отмечается, что власти Колумбии планируют оказать Вооруженным силам Украины поддержку «в работах по разминированию». Сначала колумбийцы намерены отправиться в одну из соседних с Украиной стран. Общее пребывания иностранных военных за пределами своей страны составит от пяти до девяти месяцев.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что помощь Киеву осуществляется в рамках обладания страной статусом «Основного союзника вне НАТО». Действия колумбийцев были ранее согласованы с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.