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1 час назад

Китайский J-16 совершил «опасный маневр» и повредил австралийский P-8A

Lenta.ruиещё 2

Китайский истребитель J-16 повредил австралийский противолодочный самолет P-8A Poseidon, выполнявший патрулирование над международными водами в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на министерство обороны Австралии сообщает The Drive.

Китайский J-16 совершил «опасный маневр» и повредил австралийский P-8A
Фото: APAP

Инцидент произошел 26 мая, когда J-16, совершив «опасный маневр», выпустил перед P-8A Poseidon тепловые ловушки, содержащие металлические элементы, часть которых попала в двигательную установку австралийского самолета.

Издание отмечает, что полет P-8A Poseidon проходил в соответствии с международными нормами, а попадание самолета в руки китайских властей стало бы катастрофой для американской и австралийской сторон.

В апреле газета The Times сообщила, что американский разведывательный самолет P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как там затонул российской крейсер «Москва».

В январе издание 19FortyFive рассказало о шпионящих за Россией самолетах из пяти стран: американских P-8A Poseidon, RC-12X Guardrail, RC-135W Rivet Joint и E-8 Joint STARS, британских P-8A Poseidon и RC-135W Rivet Joint, шведских S100D и S102B, немецких P-3C Orion и норвежских Falcon 20ECM.

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