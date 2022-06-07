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27 минут назад

Описаны последствия возможного вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Елена Прошина

Военное вмешательство со стороны Североатлантического альянса в конфликт на Украине невозможно, поскольку существует риск ответного удара России, пишет обозреватель Роберт Хантер в статье для American Thinker.

Описаны последствия возможного вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, реакция Москвы на боевые действия с участием сил НАТО стала бы «разрушительной».

«С военной точки зрения вторжение войск НАТО на территорию Украины невозможно. В теории боевые действия могут принести катастрофический ущерб инфраструктуре Североатлантического альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников», — говорится в статье.

Отмечается, что Россия имеет преимущество в авиации и артиллерии, что позволит ей добиться господства в воздушном пространстве над Восточной Европой. American Thinker подчеркивает, что в том случае, если войскам альянса удастся выйти на линию фронта, то они будут уничтожены армией РФ.

«Без применения ядерного оружия победа НАТО в столкновении с Россией на территории Европы крайне маловероятна. В случае реального конфликта, скорее всего, произойдет полное поражение альянса», — пишет издание.

Армия,НАТО,
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