Описаны последствия возможного вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Военное вмешательство со стороны Североатлантического альянса в конфликт на Украине невозможно, поскольку существует риск ответного удара России , пишет обозреватель Роберт Хантер в статье для American Thinker.

По его словам, реакция Москвы на боевые действия с участием сил НАТО стала бы «разрушительной».

«С военной точки зрения вторжение войск НАТО на территорию Украины невозможно. В теории боевые действия могут принести катастрофический ущерб инфраструктуре Североатлантического альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников», — говорится в статье.

Отмечается, что Россия имеет преимущество в авиации и артиллерии, что позволит ей добиться господства в воздушном пространстве над Восточной Европой. American Thinker подчеркивает, что в том случае, если войскам альянса удастся выйти на линию фронта, то они будут уничтожены армией РФ.