Действия российских вооруженных сил приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, сообщил для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.
По его словам, западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение дел.
«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — заявил специалист.
Отмечается, что войска России сломили сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-либо противодействию в начале спецоперации. Жантийе обратил внимание и на стратегические успехи России в районе Северодонецка.
Ранее немецкая служба внешней разведки на секретных брифингах высказала беспокойство продвижением российских войск. Там полагают, что украинское сопротивление может быть сломлено в течение ближайших четырех-пяти недель.