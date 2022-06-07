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43 минуты назад

На Западе признали неизбежной победу России в спецоперации

Елена Прошина

Действия российских вооруженных сил приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, сообщил для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.

На Западе признали неизбежной победу России в спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение дел.

«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — заявил специалист.

Отмечается, что войска России сломили сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-либо противодействию в начале спецоперации. Жантийе обратил внимание и на стратегические успехи России в районе Северодонецка.

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Ранее немецкая служба внешней разведки на секретных брифингах высказала беспокойство продвижением российских войск. Там полагают, что украинское сопротивление может быть сломлено в течение ближайших четырех-пяти недель.

Армия,СВР России,
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