Масштабы беспрецедентны: ВСУ нанесли удар по Донецку

Вооруженные силы Украины нанесли удары по горводоканалу, больнице, телецентру, жилым районам Донецка, сообщает «Пятый канал».

Город оказался под массированным огнем ВСУ. Масштабы обстрелов местные власти называют беспрецедентными. Число погибших возросло до трех человек. Еще шестеро человек получили ранения. Среди них есть сотрудники городского водоканала, куда прилетели украинские снаряды.

Помимо Донецка, войска Украины обстреляли другие города и села. В Горловке погибла местная жительница, в Макеевке — также есть жертвы.