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25 минут назад

Масштабы беспрецедентны: ВСУ нанесли удар по Донецку

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины нанесли удары по горводоканалу, больнице, телецентру, жилым районам Донецка, сообщает «Пятый канал».

Масштабы беспрецедентны: ВСУ нанесли удар по Донецку
Фото: flickr.comflickr.com

Город оказался под массированным огнем ВСУ. Масштабы обстрелов местные власти называют беспрецедентными. Число погибших возросло до трех человек. Еще шестеро человек получили ранения. Среди них есть сотрудники городского водоканала, куда прилетели украинские снаряды.

Помимо Донецка, войска Украины обстреляли другие города и села. В Горловке погибла местная жительница, в Макеевке — также есть жертвы.

Ранее украинские войска оставили технику и покинули город Святогорск в Донецкой области, несмотря на взорванный мост через реку Северский Донец. Украинские военные «рассеялись вдоль побережья».

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