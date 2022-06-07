Ошибка Зеленского может дорого обойтись ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский начал посещать линии фронта СВО, сообщает «Московский комсомолец».

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Накануне он совершил визит в Лисичанск. Причиной внимания главы государства к данному объекту стало поднятие морального духа армии ВСУ при помощи личного примера удержания Северодонецка и Мариуполя.

По словам военных экспертов, для сохранения войск ВС Украины, их необходимо эвакуировать с места событий. Именно с этим связано то, что Северодонецк стал настолько посещаемым высшим командованием ВСУ.

Главком ВСУ Виталий Залужный заявил, что очередной котёл для украинской армии можно избежать лишь отступлением. При этом, Зеленский отверг данное решение и потребовал всеми силами удержать Северодонецк.

Власти Украины направили элитный спецназ ГУР для выполнения задания обычной пехоты. Военные эксперты спрогнозировали, что для ВСУ это закончится плачевно.