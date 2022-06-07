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22 минуты назад

Ошибка Зеленского может дорого обойтись ВСУ

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский начал посещать линии фронта СВО, сообщает «Московский комсомолец».

Ошибка Зеленского может дорого обойтись ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне он совершил визит в Лисичанск. Причиной внимания главы государства к данному объекту стало поднятие морального духа армии ВСУ при помощи личного примера удержания Северодонецка и Мариуполя.

По словам военных экспертов, для сохранения войск ВС Украины, их необходимо эвакуировать с места событий. Именно с этим связано то, что Северодонецк стал настолько посещаемым высшим командованием ВСУ.

Главком ВСУ Виталий Залужный заявил, что очередной котёл для украинской армии можно избежать лишь отступлением. При этом, Зеленский отверг данное решение и потребовал всеми силами удержать Северодонецк.

Власти Украины направили элитный спецназ ГУР для выполнения задания обычной пехоты. Военные эксперты спрогнозировали, что для ВСУ это закончится плачевно.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о возможном наличии у украинского президента личной психической проблемы. Так он попытался объяснить критику Зеленского в отношении иностранных лидеров.

Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Армия,Петер Сийярто,Владимир Зеленский,
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