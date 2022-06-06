У офицера СБУ нашли ежедневник с секретной информацией

В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе был найден ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов. Об этом доложил корреспондент РИА «Новости».

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Ежедневник был напечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, при этом офицер СБУ в звании капитана вел записи в нем от руки. В блокноте были написаны IP-адреса, которые привязаны к различным областям Украины, коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Также значилась информация о сим-картах и телефонах, которым соответствуют различные коды.

Во время бегства часть листов ежедневника была уничтожена самим хозяином записной книжки. Предполагается, что данная информация могла быть использована для слежки за населением различных областей Украины.