«Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию . Белый дом учитывает и национальные интересы», — считает автор статьи. По его мнению, положение Америки в качестве мирового лидера пошатнулось. Пытаясь восстановить утерянные позиции администрация Байдена делает все, чтобы устроить хаос и вернуть себе статус мирового гегемона.

Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. В мае американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Затем в США заявили, что помогут Украине ракетами — РСЗО HIMARS с боеприпасами. Украина уже заверила Штаты в том, что не будет применять их против целей на территории РФ.