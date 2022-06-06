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59 минут назад

В Китае доложили о радикальной смене тактики США на Украине

Ura.Ru

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие для ВСУ, однако цель этой поддержки изменилась. Об этом сообщило китайское издание Global Times.

В Китае заявили о смене тактики США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы», — считает автор статьи. По его мнению, положение Америки в качестве мирового лидера пошатнулось. Пытаясь восстановить утерянные позиции администрация Байдена делает все, чтобы устроить хаос и вернуть себе статус мирового гегемона.

Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. В мае американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Затем в США заявили, что помогут Украине ракетами — РСЗО HIMARS с боеприпасами. Украина уже заверила Штаты в том, что не будет применять их против целей на территории РФ.

Армия,Джозеф Байден,
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