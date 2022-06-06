Кадыров назвал условие прекращения спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока США и другие страны не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения.

«Война должна длится до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать — это удовольствие, мы это удовольствие получаем», — сказал глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев для участия в спецоперации.