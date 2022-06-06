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41 минуту назад

Кадыров заявил, что спецоперация должна продолжаться до снятия Западом санкций с России

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока США и другие страны не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения.

Кадыров назвал условие прекращения спецоперации на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Война должна длится до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать — это удовольствие, мы это удовольствие получаем», — сказал глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев для участия в спецоперации.

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По его словам, очередную группу добровольцев для участия в спецоперации проводили из международного аэропорта Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он отметил, что в основном в эту группу входят готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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