Между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным возрастает противостояние, касающееся сохранения армии ВСУ.
Президент Украины Зеленский начал посещать линии фронта СВО. Как сообщает "Московский Комсомолец", Зеленский накануне совершил визит в Лисичанск.
Причиной внимания главы киевского режима к данному объекту СВО стало поднятие морального состояния армии ВСУ при помощи личного примера удержания Северодонецка и Мариуполя.
Военные эксперты заявили, что для сохранения войск ВС Украины, их необходимо эвакуировать с места событий.
Именно с этим связано то, что Северодонецк стал настолько посещаемым высшим командованием ВСУ. Главком ВСУ Виталий Залужный сообщил, что очередной котёл" для украинской армии можно избежать лишь отступлением.
При этом, президент Зеленский отверг данное решение и потребовал всеми силами удержать Северодонецк. Власти Украины направили элитный спецназ ГУР для выполнения задания обычной пехоты. Военные эксперты спрогнозировали, что для ВСУ это закончится печальной нотой.