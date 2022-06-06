Ошибка Зеленского может дорого обойтись ВСУ

Между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным возрастает противостояние, касающееся сохранения армии ВСУ.

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Президент Украины Зеленский начал посещать линии фронта СВО. Как сообщает "Московский Комсомолец", Зеленский накануне совершил визит в Лисичанск.

Причиной внимания главы киевского режима к данному объекту СВО стало поднятие морального состояния армии ВСУ при помощи личного примера удержания Северодонецка и Мариуполя.

Военные эксперты заявили, что для сохранения войск ВС Украины, их необходимо эвакуировать с места событий.

Именно с этим связано то, что Северодонецк стал настолько посещаемым высшим командованием ВСУ. Главком ВСУ Виталий Залужный сообщил, что очередной котёл" для украинской армии можно избежать лишь отступлением.