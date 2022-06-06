Россия оставила за собой право ответного ракетного удара по Украине из-за РСЗО

Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также возможность нанести точечные ракетные удары по военным центрам принятия решений в случае применения таких систем. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе, сообщает ТАСС.