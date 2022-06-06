Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен около 2,5 тыс. украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

20 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль «Азовстали» и сдаче в плен 2 439 бойцов «Азова» (против бойцов которых в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих украинской армии, остатки подразделений которых были заблокированы в поздемных сооружениях завода на территории комбината военнослужащими РФ и ДНР. Среди сдавшихся в плен оказались командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) и заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь (Калина).