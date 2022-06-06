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1 час назад

Зеленский подтвердил сдачу в плен с "Азовстали" около 2,5 тыс. украинских военных

Газета.Ruиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен около 2,5 тыс. украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Он рассказал, что вопросом обмена военнопленных занимается Главное управление разведки Минобороны Украины, на его базе создан «специальный объединенный орган».

Сдавшийся в плен комбриг ВСУ «Волына»: На «Азовстали» были иностранцы

20 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль «Азовстали» и сдаче в плен 2 439 бойцов «Азова» (против бойцов которых в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих украинской армии, остатки подразделений которых были заблокированы в поздемных сооружениях завода на территории комбината военнослужащими РФ и ДНР. Среди сдавшихся в плен оказались командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) и заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь (Калина).

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