Россия призывает украинских военнослужащих не защищать киевский режим во главе с националистами и сложить оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что "со своей стороны российскими вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям".