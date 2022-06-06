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22 минуты назад

МО РФ: РФ призывает украинских военнослужащих не защищать киевский режим и сложить оружие

ТАССиещё 1

Россия призывает украинских военнослужащих не защищать киевский режим во главе с националистами и сложить оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что "со своей стороны российскими вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям".

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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