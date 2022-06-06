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1 час назад

В Минобороны РФ сообщили о завершении взятия под контроль города Святогорска

Газета.Ruиещё 7

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы завершают процесс взятия под контроль города Святогорска и окружающей его территории.

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Святогорска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, чтобы не допустить отступления украинских войск из Святогорска, украинские нацформирования, действующие в качестве заградительных отрядов, взорвали мост через реку Северский Донец. Отрезанные от основных сил остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, российские военные не открывали по ним огонь, отметил Конашенков.

В Минобороны расценили отказ украинских военнослужащих «защищать никому не нужный киевский режим» как «единственно правильный поступок», а не проявление трусости, так как тем самым они спасли свои жизни, указали в российском военном ведомстве. Там добавили, что

гарантируют добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим достойное обращение и возвращение к их семьям.

Ранее Конашенков рассказал об уничтожении корпуса завода, ремонтировавшего технику ВСУ в Харьковской области.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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