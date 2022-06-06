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23 минуты назад

Глава ДНР Пушилин сообщил о предъявлении обвинений британским наемникам

Газета.Ruиещё 1

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что суд 6 июня предъявил обвинения наемникам из Великобритании. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Глава ДНР сообщил о предъявлении обвинений британским наемникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Иностранным наемникам — в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезные преступления, — сегодня уже в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены", — сказал он.

Пушилин также подчеркнул, что этот суд не является частью общего трибунала против украинских военных. Ранее Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск. Среди них — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный королевства Марокко Саадун Брагим.

Как установило следствие, все они действовали в составе ВСУ в качестве наемников, "принимали участие в подготовке и ведении боевых действий" против Донецкой народной республики. Отмечалось также, что принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе иностранные наемники обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций.

Армия,Шон Пиннер,Денис Пушилин,
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