Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии

В Харьковской области во время засады ликвидированы шестеро боевиков из националистического батальона «Кракен», один взят в плен, сообщили в Росгвардии.
«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Росгвардейцы, используя эффект внезапности, открыли огонь и уничтожили шестерых боевиков, один из членов диверсионной группы взят в плен.
Документы, осмотр места боестолкновения и средства сотовой связи указывают на то, что группа принадлежит к националистическому батальону «Кракен». Это же подтвердил и военнопленный.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.