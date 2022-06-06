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1 час назад

Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии

Деловая газета "Взгляд"

В Харьковской области во время засады ликвидированы шестеро боевиков из националистического батальона «Кракен», один взят в плен, сообщили в Росгвардии.

Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Росгвардейцы, используя эффект внезапности, открыли огонь и уничтожили шестерых боевиков, один из членов диверсионной группы взят в плен.

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Документы, осмотр места боестолкновения и средства сотовой связи указывают на то, что группа принадлежит к националистическому батальону «Кракен». Это же подтвердил и военнопленный.

Ранее военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.

Армия,В мире,Росгвардия,
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