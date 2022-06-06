Украинских военных научат использованию РСЗО M270 в Британии

Военнослужащие ВСУ будут обучаться использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны Соединенного Королевства.
"Украинские войска будут обучаться применению систем в Великобритании с тем, чтобы они могли максимизировать их эффект", - сказано в нем.
На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.