Украинских военных научат использованию РСЗО M270 в Британии

Военнослужащие ВСУ будут обучаться использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

"Украинские войска будут обучаться применению систем в Великобритании с тем, чтобы они могли максимизировать их эффект", - сказано в нем.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.