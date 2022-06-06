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2 часа назад

Украинские военные будут обучаться использованию РСЗО M270 в Великобритании

ТАСС

Военнослужащие ВСУ будут обучаться использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Украинских военных научат использованию РСЗО M270 в Британии
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Украинские войска будут обучаться применению систем в Великобритании с тем, чтобы они могли максимизировать их эффект", - сказано в нем.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Армия,Бен Уоллес,Владимир Путин,ЕС,
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